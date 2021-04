Gerald Johann to Büren tritt im Herbst bei der Kommunalwahl in Hasbergen als Bürgermeisterkandidat an. Der Grünen-Ortsverband hat ihn einstimmig nominiert. Foto: Bündnis 90/Die Grünen, Eva Niestegge

Hasbergen. Vier Kandidaten treten in Hasbergen als Bürgermeisterkandidaten an. Nach Susanne Breiwe, Holger Elixmann und Adrian Schäfer hat nun der Grüne Gerald Johann to Büren seinen Hut in den Ring geworfen.

Das hat die Partei jetzt mitgeteilt. Seine Nominierung war bereits im Oktober erfolgt. Doch trotz beharrlicher Nachfragen hatte die Partei sich bislang geweigert, ihren Kandidaten zu präsentieren. Wie es heißt, wollte man einen Dauerwahlkam