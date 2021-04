Barrierefreier Bahnhof in Hasbergen: Resolution soll Bahn Beine machen

Der Bahnhof in Hasbergen soll endlich barrierefrei werden. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Hasbergen. Zwanzig Tagesordnungspunkte in eineinhalb Stunden: Nach zum Teil intensiven Vorberatungen in den Ausschüssen hat der Hasberger Gemeinderat ein umfangreiches Programm in kurzer Zeit durchgezogen. Unter anderem wollen Hasbergens Gemeindevertreter der Bahn einheizen, um den Bahnhof endlich barrierefrei zu bekommen.

Einstimmig hat der Rat jetzt eine Resolution verabschiedet, in der die Bahn aufgefordert wird, die nach langen Verhandlungen abgerungenen Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs doch noch umgehend umzusetzen. Ende vergangenen Ja