Schläge, Demütigung, Mord: Zwei Angehörige erzählen, was Zwangsarbeitern in Hasbergen widerfuhr

Pieter Vitters (3.v.l., mit schwarzer Jacke) wurde im Augustaschacht zu Tode geschlagen. Willem van der Horden (4.v.r.) musste den Tod seines Schwagers mit ansehen.

Rinus Vonk

Hasbergen. Am 1. April 1945 löste die Gestapo das Arbeitserziehungslager in Hasbergen-Ohrbeck auf. 76 Jahre später berichten Rinus Vonk und Jacqueline Eijke, was ihren Angehörigen damals im Augustaschacht widerfahren ist – und warum dieses schwarze Kapitel der Region niemals vergessen werden darf.

Pieter Vitters. Willem van der Horden. Gerrit Plak. Sie alle waren von November 1944 bis März 1945 holländische Zwangsarbeiter im Arbeitserziehungslager Ohrbeck. Sie alle gingen durch die Hölle. Zwei von ihnen kamen heim, konnten aber nicht