Hasberger Hüggel Cleaner bringen Kippenfänger an

Die Hasberger Hüggel Cleaner haben mehrere Kippenfänger installiert, wie hier an einem Picknicktisch.

Tanja Hoffmann

Hasbergen. Die Hasberger Hüggel Cleaner haben in den vergangenen Tagen mehrere Kippenfänger in Hasbergen installiert, in denen Raucher ihre Zigaretten entsorgen können. Die Idee scheint gut anzukommen.

"Insgesamt haben wir 13 Dosen angebracht, an Verbrauchermärkten, Bushaltestellen, einer Tankstelle und im Wald", erklärt Jennifer Engelhard. Gemeinsam mit Tanja Hoffmann ist sie für dieses Projekt der Hasberger Hüggel Cleaner verantwortlich