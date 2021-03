Abriss von Gebäudekomplex in Hasbergen-Gaste in vollem Gange

Der Gebäudekomplex an der Hauptstraße in Hasbergen wird derzeit abgerissen.

Philipp Hülsmann

Hasbergen. Direkt hinter dem Sportplatz der Spielvereinigung Gaste-Hasbergen tut sich was: Der Abriss des alten Gebäudekomplexes ist bereits in vollem Gange. Wie lange dauert das? Und wie geht es an der Stelle weiter?

"Der Abriss hat in der vergangenen Woche begonnen und wird jetzt ziemlich zügig gehen", erklärt Lothar Tyborczyk vom Nordhorner Vorhabensträger H2T Baugesellschaft. Tyborczyk plant für die Abrissarbeiten noch etwa drei Wochen ein. An dieser