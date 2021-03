Golfmobil geht in Hasbergen in Flammen auf

Viel blieb von dem abgebrannten Golfmobil nicht übrig. Nur das Metallgestänge zeigt die Silhouette des einstigen Fahrzeugs noch.

NWM-TV

Hasbergen. Am Sonntag ging in Hasbergen ein Golfmobil in Flammen auf.

Es war kurz nach 11, als die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand im Birkenweg im Hasberger Ortsteil Gaste gerufen wurde. Dort stand ein Golfmobil bereits in Vollbrand. NWM-TV Löschwasser und abgeflammtes Gras.