Rennradfahrer wird bei Unfall in Hasbergen leicht verletzt

Da muss man bei der Schadensermittlung schon ganz genau hinschauen. Die Kollision mit den Rennradfahrern ging noch glimpflich ab.

NWM.tv

Hasbergen. Recht heftig fiel offenbar die Kollision zwischen einem Volkswagen und zwei Rennrädern am Samstagvormittag in Hasbergen aus. Doch am Ende kam auch der auf den ersten Blick schwer verletzte Radfahrer mit leichten Blessuren davon.

Die beiden Rennradfahrer waren laut Polizei gegen 11.40 Uhr auf der Tecklenburger Straße in Hasbergen ortsauswärts unterwegs. Von der Hauptstraße bog ein Volkswagen in die Straße ein und kollidiert mit den Radfahrern. Dabei wurde ein 18-jäh