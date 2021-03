Im Hasberger Hüggel steht dieser außergewöhnliche Baum.

Barbara Rohatsch

Hasbergen. Zwei Bäume, die langsam miteinander verwachsen sind und eine Leiter bilden – Barbara Rohatsch staunt nicht schlecht über das, was sie beim Wandern in Hasbergen entdeckt hat. Doch was hat es damit auf sich?

"Ich habe den Baum vor rund 15 Jahren schon mal entdeckt, damals beim Geocaching", erzählt Rohatsch auf Nachfrage unserer Redaktion. Durch die Corona-Pandemie sei sie derzeit viel am Wandern. "Und als ich mich zum Hüggelrundweg aufgemacht h