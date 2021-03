Downhill-Raser im Hüggel: Terravita arbeitet an Ranger-Konzept

Beim Downhill fahren können junge Pflanzen zerstört, Wildtiere gestört oder Furchen in den Waldboden gezogen werden, die eine Bodenerosion zur Folge haben. (Symbolfoto)

imago images/Cavan Images

Hasbergen. Downhill-Fahrer sind im Hüggel in Hasbergen ein Ärgernis. Sie gefährden Pflanzen und Tierwelt in dem geschützten FFH-Gebiet. Die Grünen beantragten Verbotsschilder. Terravita arbeitet an einem Ranger-Konzept.

Downhill-Fahrern ist die weniger umweltverträgliche Form des Radfahrens. Das zeigt sich am Hasberger Hüggel. Nicht nur den Grünen ist dies ein Dorn im Auge, weil dabei junge Pflanzen zerstört, Wildtiere gestört oder Furchen in den Waldboden