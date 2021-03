Verkaufsstart für 36 neue Wohnungen in Gaste – Bebauungsplan noch nicht durch

Der Bagger steht bereit und schon können sich Interessenten registrieren lassen, wenn sie damit liebäugeln, sich hier in Gaste eine Eigentumswohnung zuzulegen.

Andreas Wenk

Hasbergen. Der Bebauungsplan für die 36 Wohnungen, die am Ehrenhain in Gaste entstehen sollen, ist noch nicht einmal verabschiedet. Dennoch beginnen bereits vorbereitende Arbeiten. Wer Interesse an einer der Wohnungen hat, kann sich zudem schon jetzt registrieren lassen.

Der Grundstücks- und Immobilien-Service der Volksbank Osnabrück (GIVOS) hat unter wohnen-hasbergen.de ein entsprechendes Portal eingerichtet. Noch ist der Bebauungsplan nicht im Gemeinderat verabschiedet. Das soll am 29. März pass