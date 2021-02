Geschäftsführer Maik Schwarberg vom Freizeitland in Hasbergen.

Hermann Pentermann

Hasbergen. Restaurant, Festhalle, Pools, Saunalandschaft – in normalen Zeiten kann das Freizeitland in Hasbergen seinen Kunden einiges bieten. Geschäftsführer Maik Schwarberg erzählt, wie das Unternehmen durch die Corona-Krise kommt und was trotz des Lockdowns möglich ist.

Schwarbergs Telefon steht nicht still. Alle paar Minuten nimmt er Anrufe entgegen, steht auf, schaut in der Liste nach, ob er zum gewünschten Zeitpunkt noch ein Tennis- oder Squashfeld frei hat. Und nicht selten lautet die Antwort: "Da ist