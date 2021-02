Hasbergen will Gehörlose mit Hinweisschildern besser schützen

Die Grünen fordern Hinweisschilder für Gehörlose an der Tecklenburger Straße in Hasbergen.

Archiv/Andreas Wenk

Hasbergen. Die Grünen fordern Hinweisschilder für Gehörslose an der Tecklenburger Straße und der Schulstraße in Hasbergen. In der Ausschusssitzung für Planung, Bau und Verkehrslenkung stößt der Vorschlag auf Zustimmung.

Klaus Eckert (Grüne) argumentierte in der Sitzung des Ausschusses am Dienstagabend, dass sich eine Einrichtung der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) ganz in der Nähe befinde. "Bei Osna-Technik arbeiten unter anderem auch gehörlose Men