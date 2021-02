Auch in Hasbergen waren die Straßen nach dem Wintereinbruch vielfach länger nicht geräumt.

Symbolfoto/dpa/Bernd Wüstneck

Hasbergen. Die Gemeinde Hasbergen soll feste Verträge mit Landwirten und Fuhrunternehmen schließen, wenn es um die Schneeräumung der Straßen geht, fordert die unabhängige Bürgermeisterkandidatin Susanne Breiwe.

Seit vor rund einer Woche Schnee fiel, befänden sich viele Straßen in Hasbergen in einem katastrophalen Zustand, so Breiwe. Aus der NOZ habe sie erfahren, dass „fünf bis zehn Fremdfirmen in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr ausgerückt sind “,