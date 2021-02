Was Jugendliche an Hasbergen vermissen

Abiturient Nicolas Becker wünscht sich mehr Freizeitmöglichkeiten in Hasbergen, genießt aber auch die Natur am Hüggel.

David Ebener

Hasbergen. Wie verbringen Hasberger Jugendliche ihre Freizeit, unabhängig von Corona? Was kann Hasbergen ihnen bieten, was vermissen sie in der Hüggelgemeinde? Wir haben bei vier Jugendlichen nachgefragt.

Wenn es um ihre Lieblingsbeschäftigungen geht, muss Janne Aufderhaar nicht lange nachdenken: Sport, Jugendarbeit und Theater. Die 17-jährige Hasbergerin spielt seit sieben Jahren Tennis für den TVH und seit elf Jahren Fußball in einer Spiel