Zwischenfall in Behindertenwerkstatt in Hasbergen: Zwei Verletzte

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagvormittag zum Eisenbahnweg in Hasbergen ausgerückt.

NWM-TV

Hasbergen. Bei Arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Hasbergen hat es am Freitagvormittag einen Zwischenfall gegeben. Eine Batterie ist bei Arbeiten beschädigt worden. Zwei Menschen erlitten laut Feuerwehr leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr Hasbergen wurde mit dem Stichwort ABC_Erkundung um 11.25 Uhr an den Eisenbahnweg gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten Mitarbeiter bereits den betroffenen Gebäudeteil evakuiert und alle Menschen ins Freie ge