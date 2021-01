Beim Video-Meeting des Gewerbevereins am Donnerstagabend konnten sich die Mitglieder intensiv austauschen.

Claus Baalmann

Hasbergen. Beim ersten Video-Meeting des Gewerbevereins Hasbergen wurde mehr als deutlich, "was Hasberger Unternehmer aktuell bewegt". Klar ist: Corona bringt in der Hüggelgemeinde Gewinner und Verlierer hervor.

"Es ging vor allem darum, wie Hasberger Unternehmer die Corona-Zeit erleben und was sie besonders bewegt", schildert Claus Baalmann, Verantwortlicher für Marketing und Kommunikation. In der Diskussion habe sich schnell gezeigt, dass es in d