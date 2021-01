Susanne Breiwe sammelt Samstag in Hasbergen kostenlos Tannenbäume ein

Susanne Breiwe wird am Samstag Weihnachtsbäume in Hasbergen abholen.

Franz Breiwe

Hasbergen. Die Hasberger Ratsfrau und Bürgermeisterkandidatin Susanne Breiwe will an diesem Samstag, 16. Januar, übrig gebliebene Weihnachtsbäume abholen. Eine Anmeldung ist per Telefon möglich.

"Am letzten Samstag gab es so ein Getümmel auf dem Hasberger Grünabfallsammelplatz, da habe ich gedacht, dass man das an diesem Samstag vermeiden muss", erklärt Breiwe auf Nachfrage unserer Redaktion. Normalerweise organisiert der Ortsjugen