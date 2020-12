Hasbergen. Uwe Schmidt ist ein aufmerksamer NOZ-Leser. Das Interview mit Hasbergens Bürgermeister hat ihn verärgert - warum?

Vor allem, dass Holger Elixmann von einem "Top-ÖPNV" (Öffentlicher Personennahverkehr) gesprochen hatte, stößt ihm sauer auf. Denn er selbst hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Anders als von Elixmann behauptet, könne von einer "erstklassigen Taktung", zumindest in Ohrbeck, keine Rede sein, findet Schmidt. Selbst nutzt er gerne das Rad, um zur Arbeit ins Stadthaus in Osnabrück zu kommen. Krankheitsbedingt musste er jedoch vor rund eineinhalb Jahren darauf verzichten und wollte direkt vor seinem Haus in den Bus einsteigen. Doch der war "propevoll", wie er sagt und das sei eigentlich immer so. Deshalb schrieb er jetzt einen Online-Kommentar zum Elixmann-Interview.

Veränderungen möglich

Für ihn als Pendler sei der Sechs-Uhr-Bus zu früh, der um sieben Uhr voll mit Schülern, Ranzen auf dem Rücken und an einen Sitzplatz sei schon gar nicht zu denken. Der Bus um acht Uhr sei für ihn aber zu spät. Ein Brief an die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück(VOS ), in dem er sich darüber beschwerte, dass ein zweiter Bus gegen sieben Uhr die Haltestelle einfach ignorierte, blieb unbeantwortet. Elixmann, dem er eine Kopie zugesandt hatte, bestätigte wenigstens den Eingang des Schreibens. Ohne Folgen blieb das Schreiben aber offenbar dennoch nicht. Denn, so berichtet Schmidt, der zweite Bus habe, zum Erstaunen vieler Schüler, auf einmal doch die Haltestelle angefahren.

Trotzdem findet Schmidt, von einer Top-Taktung könne keine Rede sein. Statt stündlich zur Rushhour wechselten die Linien erst später ab 9 Uhr in einen Halbstundentakt. Für Pendler komme dieses Angebot zu spät, "die sind dann schon weg." Schmidt findet, so bewege man niemanden dazu, auf das Auto zu verzichten und auf den Bus umzusteigen. Außerdem seien die Preise unattraktiv. Ein Einzelticket sei fast so teuer wie in Berlin. Weil sein Bruder dort lebt, kennt er sich in der Hauptstadt aus. Doch, anders als in Berlin gelten, die Tagestickets hier "erst ab 9 Uhr." Für Pendler also kaum zu gebrauchen. Da er derzeit am Arm verletzt ist, kann er erneut nicht mehr mit dem Rad zur Arbeit fahren. Für die kalte Jahreszeit wünschte er sich zudem ein preisgünstiges Pendler-Halbjahres-Abo. Doch das ist nicht in Sicht. Also fährt er wieder mit dem Auto.

Noch mal ran an den Takt

Wie Schmidt berichtet, saß er einst selber als Nachrücker selbst für die Unabhängige Wählergemeinschaft im Gemeinderat. Er wünschte sich, dass von dort ein neuer Anlauf genommen würde, die Taktfrequenz der Busse zu den Pendler-Stoßzeiten deutlich zu erhöhen. Ein wenig Hoffnung hat er, dass die bevorstehende Kommunalwahl in 2021 die Sensibilität für solche Themen schärft. Dass ihm das in den Sinn kommt, hat vielleicht nicht nur mit seiner lokalpolitischen Vergangenheit zu tun, sondern auch mit seinem Beruf. In der Stadtverwaltung in Osnabrück gehört er zu den Organisatoren für die Wahlen im kommenden Jahr.