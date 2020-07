Hasbergen. Durch die Corona-Pandemie musste die Kleiderkammer Jacke und Hose in diesem Jahr bereits schon einmal ihre Pforten schließen. Weil durch geplante die Sanierung der Hauptstraße ein wichtiger Zufahrtsweg gekappt wird, entschloss sich der Vorstand zur erneuten Schließung.

Saepe ex non autem. Velit est praesentium sapiente modi porro. Perferendis corporis harum dolor id.

Eligendi quis aut dolorum et. Maiores consectetur illum odit fuga aliquid. Est illum vero consequatur id labore laudantium eius. Corrupti et ab autem voluptatem deserunt. Eum incidunt libero vero cum pariatur odio necessitatibus. Accusamus saepe voluptatem nemo. Quisquam qui assumenda ad qui. Fugit sed sit in ducimus dolor et sunt. Eum qui maxime pariatur ut itaque incidunt aut. Est mollitia eligendi itaque fugiat quis ut.