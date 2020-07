Das Auto blieb durch den Überschlag auf dem Dach liegen.

NWM-TV

Hasbergen. Am Dienstagabend kam es in Hasbergen zu einem Unfall, bei dem ein Auto auf dem Dach landete. Nach ersten Informationen der Polizei war der 49-jährige Fahrer in einem Audi A6 auf der Straße Zur Hüggelschlucht unterwegs, als der Unfall geschah.