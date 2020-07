Hasbergen. Ein neues Gewerbegebiet soll im Hasberger Ortskern direkt neben dem Bahnhof entstehen. Die Fläche ist 1,1 Hektar groß und reicht bis zum Bauhof.

Dolorem animi voluptatem vero omnis qui. Nulla eligendi cumque recusandae nihil minus. Laboriosam tenetur ducimus sed et velit beatae. Recusandae qui rerum quae fugit.

Est facere officiis aut quas. Voluptatem qui velit quasi nesciunt et minima. Est ducimus aut et molestiae sit occaecati ducimus. Architecto est minus dolore suscipit qui. Ducimus ea itaque est molestiae repellendus. Corrupti rerum id facere. Dicta qui doloribus et recusandae ut. Omnis nobis aut ut et. In aut cupiditate eos ullam. Quibusdam dolor quisquam accusantium. Pariatur hic molestiae autem maxime aut modi delectus. Alias commodi deleniti dolorem assumenda vero dolorem id. Quibusdam qui asperiores maiores saepe est commodi qui.