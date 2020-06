Hasbergen. Bei einem Unfall auf der Holzhauser Straße in Hasbergen hat sich am Samstagvormittag ein 87-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Laut Polizei hatte der Mann seinen Blinker gesetzt, obwohl er nicht abbiegen wollte, und stieß daraufhin mit einem Auto zusammen.

