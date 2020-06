Kleiderkammer "Jacke und Hose" in Hasbergen kann wieder öffnen

Damit die Langeweile während der Krise keine Chance hat, halten Marita Benne (l.) Petra Kirk und Ubbo Weerts neben einer Vielzahl von Kleidungsstücken auch ein großes Angebot an Gesellschaftsspielen bereit.

Michael Pohl

Hasbergen. Durch die Corona-Krise ist die Auftragslage bei vielen Unternehmen zusammengebrochen. In der Folge gingen Tausende Arbeitnehmer in die Kurzarbeit. Diese Tatsache belastet die Familienbudgets und führt zu einer erhöhten Nachfrage bei den sozialen Einrichtungen – auch bei der Kleiderkammer in Hasbergen.