In Hasbergen und Gaste: Gelber Verpackungsmüll bleibt stehen CC-Editor öffnen

Gelbe Säcke und gelbe Tonnen werden in Hasbergen erst am Montag, 25. Mai 2020, im Zentrum sowie im Ortsteil Gaste abgeholt.

alwlsobott gmbh

Hasbergen. In Hasbergen sind am Freitag, 22. Mai, die gelben Säcke und gelben Abfalltonnen mit Verpackungsmüll stehen geblieben. Der Abfall soll am kommenden Montag, 25. Mai, abgeholt werden, wie die Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) mitteilt.