Osnabrück/Hasbergen. Wegen der Corona-Krise stehen einige Geschäftsinhaber am Rande ihrer Existenz. Der Betreiber des Osnabrücker Tattoo-Studios "The Needle" hatte mit einem Eilantrag Klage gegen das bisher in Niedersachsen geltende Öffnungsverbot eingereicht. Jetzt ist ihm das OVG Lüneburg zuvorgekommen: Nach einem Urteil des Gerichts darf er wieder zur Nadel greifen.

