Hasbergen. In Hasbergen kam es am Mittwochabend zu einem schweren Autounfall. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer.

