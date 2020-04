Hasbergen. Weil das Müllsammelwochenende wegen des Coronavirus abgesagt wurde, machte sich die Hasbergerin Susanne Breiwe auf eigene Faust auf den Weg, um Müll in der Gemeinde einzusammeln.

Eigentlich hätte in Hasbergen am 20. und 21. März das alljährliche Müllsammelwochenende stattfinden sollen. Doch das Coronavirus machte auch dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Somit blieb einiger Müll in der Gemeinde liegen, der eigentlich hätte entsorgt werden können. Susanne Breiwe wollte diesem Zustand laut eigener Pressemitteilung nicht tatenlos zusehen und zog gemeinsam mit einer Freundin auf eigene Faust los Richtig Sunderstraße.

Entsorgungsproblem kann gelöst werden

Diesen Ort hatten sich Breiwe und ihre Begleiterin gezielt ausgesucht. Auf Höhe der Autobahnbrücke an der Verbindungsstraße zwischen Rheiner Landstraße und Hauptstraße beseitigen laut Breiwe viele ihren Müll. "Es war erschreckend, was die Leute alles so wegwerfen: halbvolle Farbeimer, Unmengen an Flaschen, Verpackungen von McDonalds, sogar Unterwäsche haben wir gefunden."

Nach zirka drei Stunden beendeten Susanne Breiwe und ihre Freundin die Müllsammelaktion mit dem festen Vorhaben, erneut an anderer Stelle zu sammeln. Leider gab es nun allerdings ein Problem: Die Aktion hatte nach Breiwes Angaben ohne politisch-administrative Unterstützung stattgefunden. Der Recyclinghof der Awigo hatte geschlossen, öffentliche Mulden und Müllsammelplätze gibt es in Hasbergen nicht. Es fand sich jedoch ein Unternehmer aus der Gemeinde, der sich bereit erklärte, die fünf Müllsäcke entgegen zu nehmen, da er noch Platz in seinem Müllcontainer hatte. "So hilft man sich eben gegenseitig in Hasbergen", so Breiwe.

Nachmachen erwünscht

Susanne Breiwe hofft, dass die Aktion zum Mitmachen motiviert. "Wir wollen nicht ermahnen oder mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Wir bedauern einfach, wie unser Hasbergen an einigen Stellen aussieht. Vielleicht haben ja auch andere Bürger mal spontan Lust und Zeit (wegen Corona), in Hasbergen zu sammeln."