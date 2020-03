Die kostenlose Ballsportstunde in Hasbergen geht in die neue Saison. Ex-Fußballprofi Stefan Wessels freute sich am Mittwoch mit den Kindern über ein weiteres Jahr Bakos auf dem Bolzplatz der Schule am Roten Berg. Foto: Robert Schäfer

Hasbergen. Das Sport- und Spielprojekt Ballschulstunde von BaKoS auf dem Bolzplatz der Schule am Roten Berg in Hasbergen ist am Mittwoch in die neue Saison gestartet. Mit dabei war auch wieder Ex-Fußballprofi Stefan Wessels, der sich als Initiator seit Jahren für mehr Bewegung und Sport bei Kindern einsetzt.