Hasbergen. Am 21. März steigt das Niedersachsenderby zwischen dem VfL Osnabrück und Hannover 96. Die Gemeinde Hasbergen und Stadtteilauto verlosen für diesen Tag zwei VIP Tickets für eine Fahrt zum Stadion – mit Hasbergens Bürgermeister Holger Elixmann als Fahrer.

Vom 24. Februar bis zum 13. März können Interessierte an dem Gewinnspiel teilnehmen. Dazu müssen die Teilnehmer ein Foto schießen, das sie gemeinsam mit dem am Hasberger Bahnhof platzierten Stadtteilauto und Utensilien des VfL Osnabrück zeigt. Das Foto kann entweder auf der Facebook-Seite von Stadtteilauto – dem Osnabrücker Carsharing-Angebot – gepostet werden oder per Mail an Holger Elixmann (elixmann@gemeinde-hasbergen.de) verschickt werden.

Für den Gewinnspielzeitraum erlässt Stadtteilauto jedem, der sich neu registriert, die Aufnahmegebühr. "Somit ist allen interessierten Gewinnspielteilnehmern der kostenlose Zugang garantiert", heißt es in einer Presseinfo des Carsharing-Anbieters Stadtteilauto.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel sind online unter www.stadtteilauto.info erhältlich.