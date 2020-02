Hasbergen . Gesangssolistinnen unterschiedlichen Alters sangen in der evangelischen Christuskirche zugunsten kranker Kinder in der Ukraine. Das Benefiz-Konzert erbrachte Spendengelder in Höhe von 800 Euro für das Projekt „Lepo“ in der zentralukrainischen Stadt Poltawa.

