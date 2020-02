Hasbergen. Nach den unglücklichen Verzögerungen des vergangenen Jahres geht es beim Hasberger Feuerwehrgerätehaus anscheinend jetzt gut voran. Schon im März könnte es zur Auftragsvergabe kommen, sagte nun Bürgermeister Holger Elixmann.

