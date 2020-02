Osnabrück. Die Gemeinde Hasbergen unterscheidet künftig stärker zwischen Pflicht und Kür. Pflichtaufgaben bleiben kostenlos, aber wer die 112 ruft, um seine Katze aus dem Baum zu holen oder den Keller leer pumpen zu lassen, muss dafür zahlen. Die Gebühren werden erstmals seit 1992 angepasst und sollen kostendeckend sein.

