Neugestaltung des Zentrums: Gegenüber der Geschäftszeile an der Tecklenburger Straße entsteht in Kürze die Neue Mitte. Der Planungsausschuss befasste sich schon einmal mit der Frage, wie der freie Raum rund um die geplanten Gebäude gestaltet wird. Foto: Petra Pieper

Hasbergen. Nachdem die Entwurfsplanung für die Neugestaltung des Hasberger Ortskerns mit Neubau des Rathauses und Bürgersaal Ende 2019 beschlossen wurde, befasste sich der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit der Frage der Freiraumgestaltung. Was ist in der Neuen Mitte möglich?