Hasbergen. Einstimmig als Vorsitzende der Hasberger SPD wiedergewählt wurde jetzt Katja Mittelberg-Hinxlage. „Ich bin stolz darauf, dass wir als SPD Hasbergen geschlossen zusammenstehen“, betonte die alte und neue Vorsitzende laut Mitteilung bei der Jahreshauptversammlung der Genossen.

Ebenfalls ohne Gegenstimme wiedergewählt wurde die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Wahlmann; neuer weiterer stellvertretender Vorsitzender ist Adrian Schäfer. Zum neuen Kassierer wurde Patrick Mörschel gewählt; seine Stellvertreterin ist Julia Dippel. Neue Schriftführerin wurde Dagmar Arglebe-Stiller; sie wird vertreten durch Jörg Petersen. Als Internetbeauftragte wurden Marco Zierau und Brigitte Heeke gewählt. Als Beisitzer engagieren sich Christiane Knuth, Jens Dreyer, Wilfried Wagner, Petra Kirk, Torsten Antheck, Neele Johann to Büren, Hanno Eulefeld und Berhard Hemsing.

Voller Saal

Die Stimmung bei den Hasberger Genossen scheint gut. "So einen vollen Saal habe ich bislang bei kaum einem Ortsverein je gesehen", wird Gastredner und Landtagsabgeordneter Frank Henning zitiert. Voller Tatendrang ist auch der neue Vorstand, der als erste große Aufgabe die Organisation der 100-Jahr-Feier der SPD Hasbergen in Angriff nehmen und sich darüber hinaus natürlich intensiv mit den Hasberger Themen befassen werde.

Neumitglieder

Die gute Stimmung zeigte auch unmittelbar auf der Jahreshauptversammlung ihre Wirkung: So konnte Katja Mittelberg-Hinxlage nicht nur Neele Johann to Büren als Neumitglied begrüßen – vielmehr entschloss sich auch Brigitte Heeke unmittelbar während der Versammlung, in die SPD einzutreten und sich gleich aktiv einzubringen.

Vor dem traditionellen Grünkohlessen wurden noch Walter Bäumer und Barbara Lückemeyer-Bolte für jeweils 40 Jahre aktive SPD-Mitgliedschaft mit der Ehrennadel der SPD geehrt.