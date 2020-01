Hasbergen. Da das Thema Mobilität zunehmend an Wichtigkeit gewinnt, fordert die CDU-Fraktion ein Mobilitätskonzept für Hasbergen. Darin sollen auch Themen wie Barrierefreiheit und der Ausbau der Radwege eine Rolle spielen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Folgende Aspekte nimmt die CDU-Fraktion demnach in ihren Entwurf auf:

Rund um Bahn und Bahnhof: Weiterhin pocht die Fraktion auf einen barrierefreien Bahnhof Hasbergen. Darüber hinaus fordert sie eine sogenannte Mobilstation, die den Umstieg von einem Verkehrsmittel in ein anderes ermöglichen soll. Neben Fahrradständern soll es am Bahnhof auch eine E-Ladestation sowie mehr Parkraum geben. Darüber hinaus denkt die CDU an eine Bushaltestelle am Bahnhof, die die Haltestelle "Wasserturm" ersetzen würde. Dazu müssten Gespräche mit den Stadtwerken und der Planos aufgenommen werden.

Tarifliche Erleichterungen: Um die Nutzung des Busses attraktiver zu machen, sollten Busfahrten günstiger sein, schreiben die Christdemokraten. Sie schlagen Preisermäßigungen für Berufstätige oder auch kostenlose Fahrten an besonderen Tagen (zum Beispiel wie in Münster an Wochenenden) vor, die mit Planos und anderen Institutionen ausgehandelt werden sollten. Auch die Einführung des Bus-Schiene-Tarifs müsse geschehen, damit der Umstieg von Bus in Bahn tariflich leichter möglich ist.

Förderung des Radverkehrs: Bei allen Planungen müssten auch überdachte Fahrradständer und nicht nur Parkplätze für Autos geplant werden. Eine Chance könnte auch die Planung eines Radschnellweges sein, meint die CDU-Fraktion. Dieser könnte von Gemeinderat und Verwaltung in Hasbergen, Landkreis und Stadt gemeinsam geplant und mit Hilfe von Fördergeldern finanziert werden.