Wie kalt wird das Wasser wohl sein, wenn am 26. Januar das Anbaden im Naturbad Hasbergen ansteht? Archivfoto: Swaantje Hehmann

Hasbergen. Das neue Jahr ist in den ersten Wochen mit teils frühlingshaften Temperaturen gestartet. Da ist es verständlich, dass es so manchen Fan des Schwimmsports nur schwer zuhause hält. Im Naturbad Hasbergen bietet sich für Hartgesottene am letzten Januarwochenende die Gelegenheit zum Anbaden.