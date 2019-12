Hüggelzwerge-Lesung in der Töpferei Niehenke in Hasbergen CC-Editor öffnen

Ob mit Gitarre oder Akkordeon – der Pottbäcker Bernd Niehenke erfüllte die Wunschlieder der Hexe Bohnenstroh. Foto: Viktoria Savtchouk Torres

Hasbergen. Ihr drittes Buch hat die Autorin Birgit Dittrich am Wochenende in der Hasberger Töpferei Niehenke vorgestellt. Ein Abend, an dem vieles zusammenpasste.