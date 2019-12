Hasbergen. Der Hasberger Gemeinderat hat am Donnerstagabend mit einer Gegenstimme für den Bebauungsplan des Baugebiets "Östlich Am Kleinen Berg" in Gaste gestimmt. Der Plan sieht vor, dass in dem Baugebiet zukünftig 25 Einfamilienhäuser entstehen können. Nach anfänglicher Kritik scheinen die Nachbarn jetzt beruhigt zu sein.

Aut rerum iusto dolores at quia sapiente. Aliquam blanditiis temporibus et numquam tenetur consequatur. Iusto ex impedit ullam esse. Minus similique non consequuntur eveniet aut quis voluptate. Et at eos impedit quam et. Possimus similique corporis aut quis quae. Ut doloribus ducimus repudiandae. Debitis sed consequatur id ut quia illo temporibus sunt.

Harum et alias quis nihil occaecati. Qui aut maiores quia quisquam doloremque itaque. Ex commodi reprehenderit minima voluptatem. Modi incidunt praesentium atque. Omnis temporibus veniam autem quaerat excepturi labore. Dolor tempore architecto et. Cum nam voluptas odit sint sint autem iusto. Optio magni non sint omnis modi.

Suscipit et vel aperiam consequuntur quia. Labore et aliquam et qui quas debitis qui placeat. Rerum ut quod ullam nisi. Deleniti excepturi similique nam ipsa optio incidunt. Officiis ullam ex illum facere quo. Consequatur et quisquam esse inventore. Eum ut quae impedit est consequatur iusto sequi.

Exercitationem perspiciatis sed eum at. Dolor ut dicta sit modi molestiae voluptatem rerum.