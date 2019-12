Jubilare erstaunt: So präszise arbeitet die Landtechnik heute CC-Editor öffnen

Die Jubilare stehen zwischen Geschäftsführer Justus Dreyer (ganz links), Heinz Dreyer (zweiter von links) und Personalleiter René Hüggelmeier (ganz rechts). Foto: Michael Goran

Hasbergen. Davon hätten die Rentner und Jubilare der Amazonen-Werke am Anfang ihrer Berufslaufbahn nicht zu träumen gewagt. Dass einmal Drohnen Ackerflächen abfliegen, um Aufschlüsse über deren effiziente Düngung zu liefern. Während der Weihnachtsfeier im Gästehaus des Unternehmens am Firmensitz in Gaste lauschten 120 aktive und ehemalige Mitarbeiter interessiert den Ausführungen der Geschäftsführung.