Wie im Vorjahr hoffen die Organisatoren des Weihnachtsmarktes wieder zahlreiche Besuchern zu begeistern. Foto: Gewerbeverein Hasbergen

Hasbergen. Am dritten Adventswochenende verwandelt sich der Tomblaine-Platz in Hasbergen wieder in ein Weihnachtsdorf. Auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren mit einigen Neuerungen zahlreiche Besucher des Weihnachtsmarktes zu begeistern.