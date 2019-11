Auch in diesem Jahr wurde das Rathaus nicht gestürmt. Das scheidende Prinzenpaar Udo I. und seine Gemahlin Petra I. unterstützt das Bestreben der Gemeinde zum Bau eines neuen Rathauses und brachte gleich die neue Eingangstür mit. Foto: Monika Vollmer

Hasbergen. Traditionell beginnt die Karnevalssaison am 11.11. um 11:11 Uhr. Doch nicht in Hasbergen. Mit fünftägiger Verspätung haben die Jecken in der Hüggelgemeinde die sogenannte fünfte Jahreszeit erst am Samstag eingeläutet. Nach dem Schlüsseltausch auf dem Rathausplatz folgte die Krönung der Tollitäten.