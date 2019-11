Hasbergen. Es sind die kleinen Dinge des Alltags, die vielen Senioren schon Probleme bereiten können. Zum Beispiel die Glühbirne zu wechseln oder einkaufen zu fahren. Heinrich Wagner, der Vorsitzende des Seniorenbeirats in Hasbergen, möchte das Leben der Rentner in der Gemeinde verbessern. Er fordert deshalb mehr Mitspracherecht in der Politik. Konkret geht es um einen Sitz im Familien- und Sozialausschuss.

