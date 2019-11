Zeir Junior Dal Pont und Dajana Dandolini Dal Pont bieten unter anderem Pinnocchio-Eis an. Foto: André Havergo

Hasbergen. Seit 1. Oktober hat das neue Eiscafé "Dal Pont" an der Tecklenburger Straße 55 in Hasbergen, gegenüber der geplanten Neuen Mitte, geöffnet. Das Ehepaar Dal Pont hat vorher 15 Jahre lang in einem Eiscafé in Koblenz gearbeitet. Nun haben sie die Chance genutzt und sich in Hasbergen selbstständig gemacht.