Mit einer schon fast akrobatischen Tanzeinlage auf kleinstem Raum begeisterten die Funkenmariechen Milena und Nele (radschlagend) ihr Publikum. Foto: Andreas Wenk Fotos: Andreas Wenk

Hasbergen. Mit einem bunten Programm ist die Karnevalsgesellschaft Ohrbeck im Seniorenheim Haus am Berg in Hasbergen in die fünfte Jahreszeit gestartet.