Hasbergen . Deutsch-jüdische Geschichte am Beispiel des Lieddichters und Schriftstellers Jochen Klepper und seiner Familie erzählte ein Liederabend in der evangelischen Christuskirche in Hasbergen. Etwa 70 Gäste folgten dem anspruchsvollen Programm, das musikalisch von der Sopranistin Esther-Sophia Kantor, der Oboistin Stefanie Bloch und Ulrike Lausberg an der Orgel getragen wurde.

In seiner Begrüßung kündigte Pastor Guido Schwegmann-Beisel das Programm als „einen musikalisch-literarischen Abend mitten in den Gedenktagen“ an und spielte damit auf den Jahrestag des Mauerfalls, ebenso aber auf die Novemberpogrome von 1938 an, die den Übergang von der Diskriminierung jüdischen Lebens durch die Nazi-Diktatur zu den Gewaltmaßnahmen gegen Juden markierten. Wer in der heutigen Zeit gedacht hat, das sei Geschichte, hat sich nach den Vorfällen in Halle vor einigen Wochen eines Besseren belehren lassen müssen. „Menschen, die Mauern bauen wollen, gehören leider nicht der Vergangenheit an, sondern werden heute wieder lauter“, kommentierte Schwegmann-Beisel die daraus resultierende schockierende Wahrheit.



Schon früh den Hass gespürt

Exemplarisch für die Gefahr, die für Andersgläubige von einer intoleranten Gesellschaft ausgeht, hatten die Veranstalter das Schicksal von Jochen Klepper und seiner Familie gewählt. In kurzen Lesungen ging Pastor Jörg Oberbeckmann, Pastor in Wersen-Büren und Westerkappeln, auf die Vita und das Schaffen Kleppers ein. Dieser war Verfasser von Texten geistlicher Lieder und Schriftsteller, hatte als Christ eine jüdische Frau geheiratet. Sie und ihre Töchter begannen früh den Hass zu spüren, Klepper selbst wurde zusehends diskriminiert, nachdem er sich geweigert hatte, sich scheiden zu lassen. Als 1942 alle Versuche der Familie gescheitert waren, ins rettende Ausland zu entkommen, hatten sie den Freitod gesucht.

„Worte, wuchtig und fromm, voll Widerstand“, hatte Oberbeckmann in Kleppers Texten gefunden. Die Frömmigkeit war in die Musik eingeflossen, die meisterhaft von den drei Akteurinnen herausgearbeitet wurde. Das Publikum in der Christuskirche versank in eine meditative Ruhe, viele hielten die Augen geschlossen. Bloch entlockte der Oboe entrückte Töne, die Sopranistin Kantor rezitierte mit durchdringender Stimme die Liedtexte Kleppers, begleitete sich einige Male selbst mit der Böhmischen Harfe, und Lausberg an der Orgel bildete die harmonisch verbindende Klammer zwischen allen.