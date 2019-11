Hagen/Hasbergen. Am frühen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zum Brand eines Schuppens gerufen. Wegen der Lage der Einsatzstelle war zunächst nicht klar, welche Wehr zuständig ist. Daher rückten die Wehren aus Hagen und Hasbergen gemeinsam aus.

