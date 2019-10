Ehrentanz der neuen Kreisschützenkönigin Brigitte Gausmann aus Lotte mit ihrem Prinzgemahl. Foto: Thomas Osterfeld

Hasbergen. Am Samstagabend feierten mehr als 170 Gäste beim Kreiskönigsball des Schützenkreises Osnabrück Land-West in der Gaststätte Thies in Hasbergen-Gaste. Das Kreiskönigsschießen gewann dieses Jahr mit Brigitte Gausmann vom Schützenverein Lotte eine Frau. Geringere Besucherzahlen als im Vorjahr taten der Stimmung keinen Abbruch.