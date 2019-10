Gymnasialzweig in Hasbergen: CDU-Fraktion stößt neue Debatte an CC-Editor öffnen

Zu wenig Schüler: Aktuell reichen die Schülerzahlen nicht aus, um einen Gymnasialzweig an der Schule am Roten Berg in Hasbergen einzuführen. Foto: Michael Gründel

Hasbergen. Zweimal stand ein möglicher Gymnasialzweig an der Schule am Roten Berg (SaRB) in Hasbergen bereits zur Diskussion. 2011 und 2016 scheiterte er allerdings an zu niedrigen Schülerzahlen. Nun will die CDU-Fraktion das Thema erneut auf die Tagesordnung setzen. "Wir wollen nicht, dass Hasbergen abgehängt wird", sagt Susanne Breiwe, die Fraktionsvorsitzende der CDU Hasbergen.