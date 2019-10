Hasbergen. Es ist der zweite seiner Art: Der Kalender mit historischen Ansichten aus Hasbergen, den der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) vor kurzem fertiggestellt hat, ist nun erhältlich.

Enthalten im neuen Kalender sind Fotos aus Hasbergen und den Ortsteilen der Gemeinde, Bilder von Schulklassen, alten Gaststätten und Bauernhöfen, erklärt Gordian Niehenke, Vorsitzender des KuV Hasbergen. "Wir hatten einen großen Aufruf gestartet", erklärt er. Damit hat der Verein versucht, seine ohnehin schon große Sammlung an alten Bildern aus Hasbergen aufzustocken und möglichst alle Ortsteile mit einzubeziehen.

Ergebnis erfolgreicher Zusammenarbeit

Der Leiter des Arbeitskreises "Hasberger Geschichte", Werner Wessel sei auch verantwortlich für die Bildersammlung des KuV, erklärt Niehenke. "Somit hat er auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass wir auch in diesem Jahr einen Kalender realisieren konnten." Einmal pro Monat trifft sich der Arbeitskreis, um Fotos auszutauschen, die Sammlung zu pflegen und Projekte, wie Austellungen oder, wie zuletzt, die Gestaltung eines Kalenders voranzutreiben.

Ein besonderes Motiv des Kalenders zeigt eine Postkarte aus Hasbergen. Dort sind sowohl zentrale Gebäude der Gemeinde, wie die Bahnhöfe und die evangelische Kirche, als auch die Gastwirtschaft Tebbe zu sehen. "Den Hof Tebbe gibt es ja heute auch noch", erklärt Susanne Breiwe, Veranstaltungsreferentin des KuV. "Das ist natürlich besonders schön, wenn sich ein Vergleich zu heute ziehen lässt", ergänzt Niehenke. Aber auch andere Motive sollen dem Betrachter auffallen.

Früher noch in Westfalen

Das erste Bild des Kalenders zeigt ebenfalls eine Postkarte. Aber eine ganz besondere, weiß Niehenke: "Das ist eine Ansicht von der Nordseite, das ist eine Seltenheit unter all unseren Bildern." Auch die Schreibweise "Haßbergen", zeugt vom Alter der Karte. Der Verein datiert sie um die 1930er Jahre. Zu der Zeit gehörte Hasbergen noch zu Westfalen, was auch auf der Karte zu lesen ist. Breiwe und Niehenke freuen sich, dass dieses besondere Stück zur Sammlung des Arbeitskreises gehört.

Unter den zwölf Abbildungen des Kalenders sind außerdem noch Klassenfotos vom Musik-Institut und der Grundschule Gaste, aber auch Ansichten vom Augustaschacht oder des ehemaligen Bauernhofs Loose, an der Osnabrücker Straße. "Der Hof steht heute leider nicht mehr", weiß Niehenke. Dafür aber die beiden Eichen, die auch auf dem Bild zu sehen sind.

"Es ist toll, dass wir einen Verein hier in Hasbergen haben, der unsere Geschichte so dokumentiert", findet Bürgermeister Holger Elixmann. Es gäbe in Hasbergen auch viele Menschen, die sich noch an die abgebildeten Gebäude und Orte erinnern könnten. Auch gerade deshalb sei ein solcher Kalender Gold wert, ergänzt Niehenke.

Erhältlich ist der Kalender für 18 Euro am City Point Petermöller in Hasbergen und bei "nah und frisch" in Gaste.