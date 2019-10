4000 Euro Schaden nach Unfall in Hasbergen – und keiner will's gewesen sein CC-Editor öffnen

Hasbergen. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen in Hasbergen. Dort war an einem Kreisel ein Schaden von 4000 Euro verursacht worden. Unklar ist, wer den Unfallwagen fuhr.